O vice-presidente de produtos, Kunimasa Suzuki, apresentou o Sony S2, hoje, em Tóquio. FOTO: Kim Kyung-Hoon/ REUTERS

A Sony lançou seus primeiros computadores tablet em uma tentativa de conquistar a segunda posição em um mercado dominado pelo Apple iPad e que deve quadruplicar em quatro anos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os aparelhos, que usam o sistema operacional Google Android 3.0, podem ser um dos mais importantes lançamentos da companhia japonesa desde a estreia do console de videogame Playstation, em 1994.

Os tablets S1 (acima à direita) e o S2 (as duas imagens abaixo). FOTO: Divulgação

A Sony, que também criou o Walkman, está enfrentando dificuldades para desenvolver produtos de sucesso e melhorar sua margem de lucro, em meio à concorrência contra Apple, Samsung Electronics e Nintendo.

“A expectativa de que qualquer empresa surja com um desafio sério à Apple é baixa”, disse Jay Defibaugh, diretor de pesquisa de ações na MF Global, de Tóquio. “A Sony me parece ter chance legítima de combinar seu conteúdo exclusivo e seus serviços de rede a uma forma interessante, para atingir seu objetivo declarado de tomar o segundo posto no mercado”, acrescentou.

O Galaxy Tab, da Samsung, é o mais forte concorrente da Apple por ora, enquanto Motorola, LG Electronics e HTC estão lançando modelos acionados também pelo Android.

Os aparelhos da Sony, chamados S1 e S2 e apresentando revestimento preto brilhante, serão os primeiros tablets a permitir o uso de jogos do PlayStation, disse Kunimasa Suzuki, presidente assistente do grupo de bens e serviços ao consumidor, na cerimônia de lançamento, terça-feira, 26.

A Sony está apostando no design incomum, assimétrico, do S1 e no acesso a jogos da primeira geração do PlayStation e a outras formas de seu conteúdo disponível em rede para diferenciar os produtos do dilúvio de tablets que estão chegando ao mercado.

As vendas de tablets devem quadruplicar, para cerca de 294 milhões de unidades, entre 2011 e 2015, e metade desse total deve ser composto por aparelhos acionados pelo Android, estimou o grupo de pesquisa Gartner.

A Sony não deu indicações sobre preços dos novos aparelhos, que vão concorrer com o iPad 2, vendido a partir de US$ 499.

Os tablets da Sony terão conexão sem fio WiFi e serão compatíveis com redes móveis 3G e 4G. O S1 tem tela de 9,4 polegadas e um design curvo que a Sony afirma ser mais fácil de segurar por longos períodos de tempo.

O S2 tem duas telas de 5,5 polegadas em um design de concha que Suzuki demonstrou ao tirar do bolso do paletó durante o lançamento.

/ REUTERS