Os donos de PS3 agora tem motivos de sobra para comemorar. A Sony anunciou que até o natal será lançada a God of War Collection.

O Blu-ray virá com versões melhoradas de God of War e God of War II. Entre as melhorias, estão os gráficos, que rodam a 60 quadros por segundo em 720p com suavização de contornos, e um sistema de troféus e conquistas.

Com a compatibilidade com games do PS2 fora do PlayStation 3 há algum tempo, esse pacote com God of War é imperdível para os fãs. Além de serem uns dos melhores games já feitos para PS2, eles foram o ápice do console, em seus derradeiros anos de domínio do mercado.

Sem falar que é um jeito de ir preparando terreno para God of War III