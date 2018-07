BARCELONA – “Estou confortável quanto ao mercado brasileiro”, diz Kuni Suzuki, executivo que assumiu o controle da divisão mobile da Sony há dois anos, reorganizou a gestão global e centralizou as tecnologias mais avançadas na linha Xperia de dispositivos móveis.

Ele explica que nem sempre foi assim. “Se me perguntasse sobre como via nossa situação no Brasil há um ano, certamente a resposta seria diferente”, conta Suzuki, que cita o aumento de receita da divisão de mobile da companhia no País em 2013. “Agora posso dizer: estamos prontos para seguir em frente.”

O presidente da Sony Mobile esteve na Mobile World Congress 2014, de Barcelona, que começou na segunda-feira. O executivo tem se encontrado todos os dias pela manhã com os 13 presidentes regionais da Sony, inclusive com Ricardo Junqueira, do Brasil, para alinhar a estratégia e a posição da empresa quanto a seus produtos, recém-lançados na feira, a mais importante do setor.

O smartphone Xperia Z2, destaque da companhia dentro da linha, foi o principal produto apresentado. Ainda sem preço divulgado, o aparelho irá para o mercado em março com um processador de 2,3 GHz, 3 GB de RAM, compatibilidade com 4G LTE e câmera de 20,7 megapixels que grava vídeos em resolução 4K. No Brasil, deve chegar em data bem próxima a do lançamento global.

O executivo explicou ainda que os brasileiros devem ver em 2014 um aumento significativo de atividades e ações.

Ao Estado, o presidente da Sony Mobile Brasil, Ricardo Junqueira, disse que a empresa está se esforçando para igualar os calendários. “Se fossemos importar, daria para fazer no mesmo dia; mas como fabricamos no Brasil, o processo é um pouco diferente”, disse, adiantando que a produção será local, tendo em vista o abatimento dos impostos. “Quem não fabrica em território brasileiro perde poder de competição”, diz.

A estratégia brasileira tem a ver com uma mudança feita de cima para baixo. Antigamente, toda a região da América do Sul tinha apenas um presidente. Desde 2010, Junqueira passou a enfrentar a fase que Suzuki chama de “adaptação”. “Mas ele fez um bom trabalho”, diz, citando as duas fábricas que agora operam para a Sony e a necessidade de expansão da companhia para mais uma unidade, o que deve acontecer em 2015.

Futuro

Junto com o smartphone, a companhia japonesa anunciou um tablet, também Z2, pelo menos dois celulares intermediários – M2 e T2 Ultra dual – e ainda exibiu o seu protótipo de óculos inteligente, chamado SmartEyeglass, possível rival do Google Glass; e sua pulseira inteligente SmartBand, capaz de contabilizar dados como batimento cardíaco, número de passos ou quantidade de calorias queimadas.

A ampliação de dispositivos da empresa simboliza o futuro, na visão de Kuni Suzuki. “Integramos tecnologia ao celular. Agora ele filma em resolução 4K, é à prova d’água, se integra à rede de games do Playstation. Tudo o que há de bom nas outras áreas está no celular, mas não devemos ficar presos a ele. O futuro está em todos esses dispositivos”, diz apontando para seu relógio, um SmartWatch 2, claro, da Sony. “Quando pensamos no que podemos fazer com essas tecnologias juntas, podemos ter muitas ideias daí. Já temos, aliás, só não posso dizer ainda”, diz.