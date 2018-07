A Sony demonstrou, durante a Gamescon, um novo bicho virtual que utiliza a capacidade do acessório PlayStation Eye, a câmera USB de alta resolução que até hoje só havia sido 100% usada no game Eye of Judgement.

EyePet é uma espécie de resposta a Nintendogs, da Nintendo, e Milo, o personagem que foi apresentado pela Microsoft com o projeto Natal, durante a E3.

A Sony deixou o desenvolvimento nas mãos do London Studio, o mesmo responsável pela criação do Eye Toy, do PS2, e pelo próprio Eye of Judgement.

O game está previsto para ser lançado até o Natal e traz vários elementos de realidade aumentada.