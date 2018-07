No MWC 2013, a fabricante lançou seu segundo tablet, de 10,1″, da linha Xperia Z que é à prova d’água

BARCELONA – Após quase dois anos, a Sony lança seu segundo tablet durante a Mobile World Congress 2013. E ele chega ao mercado com o título de o dispositivo mais fino da categoria. Com apenas 6,9 milímetros, o Tablet Xperia Z tirou o título do iPad Mini e impressiona também pelo seu peso: 495 gramas, inesperado para um tablet de 10,1 polegadas de tela.

O Xperia Tablet Z chega até o meio deste ano e será encontrado com preços que variam de US$ 499 (16 GB) a US$ 599 (32 GB).

O aparelho vem com Android 4.1.2, processador 1,5 Ghz quad-core Snapdragon, 2 GB de memória RAM, armazenamento que varia de 16 GB a 64 GB, e câmeras de 8,1 MP e 2 MP. O hardware também vem equipado com tecnologia NFC, o que permite utilizações interessantes como a passagem de áudio do tablet para um speaker apenas tocando um no outro (veja na imagem abaixo).

Além de tudo, o tablet ainda é à prova d’água. Duvida? Veja no vídeo abaixo.

FOTOS: Murilo Roncolato/ESTADÃO

Vídeo mostra o Xperia Tablet Z dando um mergulho:

*O repórter viajou a convite da Qualcomm

