A Sony entrou com um pedido de patente nos EUA que detalha um novo processo de demos de jogos e softwares que vai perdendo funcionalidades de acordo com o tempo de uso.

A ideia é lançar a demo completa, como o jogo final e aí, conforme o usuário joga por um tempo ou o número de vezes que um game é jogado, poderes, armas, velocidade ou outros atributos vão perdendo a força, até que o jogo fique imprestável.

Isso permitiria que mais uma vez demos fossem distribuidas em mídias físicas. O que pode parecer um retrocesso hoje em dia, em que a distribuição de conteúdo digital ganha força.

Mas do ponto de vista econômico, pode ser bastante eficaz. Como os jogadores teriam acesso ao jogo final de imediato, a Sony conseguiria fisgar mais clientes.

O custo das demos também baixaria exponencialmente. Apesar do suporte físico, discos de DVD ou Blu-ray, custar caro, é ainda mais econômico oferecer o jogo final em mídias do que pagar pelo tráfego de rede na PSN. Quanto mais uma demos é baixada pelos jogadores, mais caro o desenvolvedor precisa pagar para a Sony.

É um movimento interessante. Apesar de estar aparentemente desperdiçando dinheiro, a Sony quer atrair mais jogadores ao PS3, e ao mesmo tempo baixar os custos finais para os desenvolvedores. Com apenas uma versão do game, o tempo de lançamento diminui e os ganhos podem ser maximizados. E no meio disso tudo, a Sony colhe os frutos na forma de royalties e consoles vendidos.

O sistema de demos perecíveis ainda não tem data para entrar em vigor.

(Fonte: Siliconera)