A Sony disse nesta quinta-feira, 16, que as vendas de seu console PlayStation 3 caminham para a meta de 15 milhões de unidades para o ano fiscal até março de 2011, com as vendas de abril a setembro levemente acima das projeções.

“Até o fim de agosto as vendas estavam ligeiramente acima do esperado”, disse Kazuo Hirai, presidente da Sony Computer Entertainment. Hirai, falando à Reuters durante a Tokyo Game Show, acrescentou que o grosso ainda depende das vendas de final de ano.

Há poucos dias a consultoria NPD afirmou que as vendas de videogames nos Estados Unidos caíram 10 por cento em agosto, com a tendência de queda na indústria se mantendo.

A Sony enfrenta uma disputa com a Microsoft nos próximos meses, com ambas as empresas voltando seu foco para complementos em games controlados por mecanismos sensíveis ao movimento para seus consoles.

A Sony lançou seu novo joystick para o PS3 em 15 de setembro na Europa, antes do lançamento do Kinect da Microsoft, previsto para 4 de novembro.

Hirai disse que 80 por cento dos 38 milhões de PS3 vendidos no mundo já se conectaram à PlayStation Network, a empresa quer conectar todos os consoles. A Microsoft, até janeiro, havia conectado 23 milhões de usuários ao seu sistema Xbox Live.

