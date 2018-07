??? Depois de ataques que vazaram dados de milhões de contas, Sony diz que PSN será lançada no Brasil até o Dia das Crianças

SÃO PAULO – A PlayStation Network, a rede de games para os consoles da Sony que vem causando dor de cabeça à empresa, ganhou uma nova promessa de lançamento no Brasil. Em evento durante a feira de games E3, a Sony Brasil anunciou que pretende lançar a rede de games e a loja PS Store até o Dia das Crianças, em outubro, mas não há uma data definida.

A rede é a mesma que foi invadida por hackers no fim de abril em um ataque que expôs os dados de 77 milhões de usuários, incluindo números de cartões de crédito. Desde então, outros sites de empresas ligadas à Sony também têm sido alvo de ataques. No mais recente deles, um grupo de hackers alegou ter roubado informações de 1 milhão contas do site da Sony Pictures, empresa que produz e distribui filmes e programas de TV nos EUA.

Com o serviço no Brasil, em português, os jogadores brasileiros poderão se registrar usando endereços no País e dados de cartões de crédito nacionais. Para usar a rede atualmente, usuários brasileiros cadastram endereços de outros países e têm de usar um cartão internacional.

