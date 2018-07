Setor têm sido dominado pela empresa nipônica, que pode comprar fábrica para aumentar sua produtividade

TÓQUIO – A Sony pode comprar uma fábrica japonesa da fabricante de chips Renesas Electronics para reforçar a produção de sensores de imagem à medida que a demanda de fabricantes de smartphones cresce, disseram fontes à Reuters nesta quarta-feira.

As negociações estão em curso e nenhum acordo foi alcançado, disseram as fontes. Ambas as companhias não quiseram comentar o caso.

Os sensores de imagem têm sido um raro sucesso para a Sony, que vem dominando o setor de CMOS, tomando um terço do mercado em 2012 segundo a empresa de pesquisas Techno Systems Research. O presidente-executivo da Sony, Kazuo Hirai, identificou os sensores como um dos pilares da reformulação de sua empresa.

O mercado global de sensores CMOS tem projeção de crescimento de 60 por cento nos próximos cinco anos até 2017, para US$ 12,28 bilhões, de acordo com a Techno Systems Research, conforme a demanda por smartphones continua a aumentar, particularmente na China.

A Sony investiu 220 bilhões de ienes (US$ 2,15 bilhões) em produção de CMOS em três anos até setembro, elevando a capacidade em 140%. A empresa disse que espera ampliar a capacidade em mais 20% nos próximos anos, com a maior parte do orçamento de 60 bilhões de ienes deste ano para investimento em semicondutores usados em CMOS.

