A Sony entrou com uma ação por violação de patentes para impedir a LG Electronics de embarcar smartphones, como seu modelo Rumor 2, para os Estados Unidos.

Em petição encaminhada à Comissão Internacional de Comércio norte-americana na noite de quarta-feira, a Sony afirmou que a LG havia violado as leis de comércio dos EUA ao importar celulares e modems que violam patentes da companhia.

A Sony também alegou que a LG havia violado patentes de empresas como Sony Ericsson, Samsung e Nokia.

John Taylor, porta-voz da LG, informou em e-mail que a política de sua empresa é não discutir processos judiciais.

A Sony afirmou que a violação de patentes se relaciona a mais de dez celulares, entre os quais, os modelos Encore, LG Accolade, Neon, Quantum, Rumor Touch e outros.

As patentes envolvidas no processo envolvem dispositivos de som e microfones usados em celulares, tecnologia para identificação de chamadas e para aumentar a potência de transmissão.

A LG, quarto maior conglomerado da Coreia do Sul, anunciou este mês que está tentando expandir seus negócios, incluindo o de smartphones, e na terça-feira informou que espera elevar as vendas de 2011 em 11%, para 156 trilhões de wons (US$ 135 bilhões).

Desde outubro, a LG vendeu 2 milhões de unidades do Optimus One, o mais popular entre os smartphones de seu portfólio.

A Sony reportou lucro operacional de 68,7 bilhões de ienes (US$ 847 milhões) no trimestre encerrado em 30 de setembro, revertendo o prejuízo do ano anterior.

