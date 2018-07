O presidente da Sony Computer Entertainment na Europa, Andrew House, considera que, apensa da crise, sua empresa vai crescer e anuncia que pretende ganhar o mercado do Wii graças a uma “seleção de games muito mais variada” para o novo controle de movimentos Move.

“O resto do mercado não parou de cair nos últimos meses, mas nossa situação é boa graças às grandes inovações que estamos fazendo, como a tecnologia 3D no PS3″, afirmou o executivo em entrevista à agência Efe.

Segundo fontes da empresa, a Sony vendeu 38 milhões de unidades do PS3 em todo o mundo desde que ele foi lançado em novembro de 2006, enquanto que o PSP vendeu 62 milhões desde dezembro de 2004.

Os executivos da Sony participam nesta semana da feira de games Gamescom, em Colônia, na Alemanha, para reafirmar sua confiança na indústria de entretenimento eletrônico.

“Estamos em um mundo e em um momento em que a competitividade é essencial. É fantástico que haja tantas empresas fortes, porque nos faz melhorar. E os consumidores também se beneficiam, porque têm mais opções para escolher”, afirma Michael Denny, presidente da Sony Worldwide Studios.

Além do PS3, a Sony está promovendo na Europa o novo controle de movimentos Move, que chegará ao continente em 15 de setembro, cerca de 4 anos apóes o lançamento do controle do Wii.

(EFE)