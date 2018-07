Empresa deu entrada em pedido de “ambiente de jogo interativo tridimensional” no fim do ano passado

IMAGEM DE PEDIDO DE PATENTE DA SONY

SÃO PAULO – A Sony está tentando patentear um controlador tipo Kinect, segundo informações divulgadas pelo site Eurogamer.

O Kinect é fabricado pela Microsoft para seu game Xbox. O sensor de movimentos é considerado revolucionário ao ter ultrapassado a fronteira dos games e ser adotado para usos educacionais e terapêuticos.

Em outubro do ano passado, a empresa deu entrada em um pedido para um “ambiente de jogo interativo tridimensional controlado pelo usuário”. O responsável pelo pedido foi Richard Marks, o inventor do PlayStation Eye, a câmera com sensor de movimentos do game da Sony.

No pedido da patente há menções a “equipamento que percebe profundidade”, “câmera tridimensional” e “luz infravermelha controlada”.

A palavra jogo aparece só no título da aplicação e nesse trecho do texto: “Versões desta invenção trazem experiências de jogo interativas em tempo real para usuários. Por exemplo, usuários podem interagir com vários objetos gerados por computador em tempo real. Além disso, cenas no vídeo podem ser alteradas em tempo real para enriquecer a experiência de jogo do usuário.”

