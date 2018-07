??? Loja de de downloads de música e vídeos volta a funcionar sete semanas depois de ataque que vazou dados de milhões de usuários

Ataque em abril derrubou sites da Sony e dados de 100 milhões de usuários foram roubados. FOTO: REPRODUÇÃO/QRIOCITY.COM

TÓQUIO- A multinacional japonesa Sony confirmou nesta quinta-feira, 9, o restabelecimento completo no mundo todo, exceto no Japão, do serviço de downloads multimídia Qriocity (pronuncia-se como ‘curiosity’, curiosidade em inglês), atacado por hackers em abril.

A empresa destacou que já estão disponíveis todos os serviços desta plataforma, suspensa após o ataque e restaurada de maneira parcial no início de junho.

Tanto o Qriocity quanto as redes de games online PlayStation Network (PSN) e Sony Online Entertainment (SOE) foram alvos de ataques em abril, o que provocou o roubo de dados de mais de 100 milhões de usuários.

A companhia pretende restabelecer o serviço Qriocity no Japão “o mais rápido possível”, indicou à agência EFE um porta-voz do grupo, que ainda não definiu uma data para isso nem explicou as razões pelas quais só no país-sede da empresa o serviço não foi plenamente restabelecido.

O Qriocity é um sistema de download de vídeos e músicas que a Sony lançou em 2010 para concorrer com a americana Apple, que lidera a distribuição global de conteúdos online.

A Sony ressaltou nesta quinta-feira que detectou uma nova brecha de segurança em seu site de venda de aparelhos eletrônicos no Japão, mas acredita que o caso não está vinculado aos ataques anteriores.

Em uma data não divulgada pela companhia, uma pessoa não autorizada teve acesso ao site e transformou pontos outorgados a 95 clientes no valor de 280 mil ienes (R$ 5,5 mil) em cupons para adquirir produtos da Sony. Os cupons, que já foram cancelados, foram obtidos introduzindo os e-mails e senhas dos usuários.

O grupo japonês abriu “uma investigação” para esclarecer o fato, mas por enquanto acredita “que se trata de um caso isolado” a respeito dos roubos de dados de abril passado, declarou o porta-voz.

