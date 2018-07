A Sony reduziu o preço de seus leitores eletrônicos, aderindo à guerra travada entre as concorrentes Amazon e Barnes & Noble.

No site da Sony, a versão Daily do leitor foi reduzida de US$ 349,99 para US$ 299,99, enquanto a Touch caiu de US$ 249,99 a US$ 169,99, e o modelo de bolso teve queda de US$ 169,99 para US$ 149,99.

Na semana passada, a Amazon reduziu o preço do seu leitor mais caro, o Kindle DX, de US$ 489 a US$ 379. Uma semana antes, a empresa havia diminuído o valor do modelo mais barato para US$ 189, algumas horas após a rede de livrarias Barnes & Noble reduzir o preço do Nook a US$ 199.

A guerra de preços acontece enquanto os fabricantes de leitores eletrônicos se antecipam à concorrência com o iPad, da Apple, que também pode ser utilizado para este fim. Com valor a partir de 499 dólares, o iPad possui tela colorida e pode ser utilizado ainda para jogos e navegação na Internet.

(REUTERS)