Em função da popularidade do Xbox e o Kinect no mercado de games, a Sony diminui preço buscando melhorar vendas

COLÔNIA – A Sony vai reduzir o preço de seu videogame PlayStation 3 em quase um quinto nos Estados Unidos, com a esperança de alavancar as vendas do aparelho, que perde espaço para o Xbox, da Microsoft.

A Sony, a qual tem se esforçado para se recuperar de um ataque hacker que revelou sérias falhas de segurança na sua rede PlayStation Network, anunciou os cortes de preço apenas meses antes do pico das compras de datas comemorativas.

O preço da versão de 160 GB irá cair de US$ 299 para US$ 249 a partir desta terça-feira, 16. Na Europa e no Japão, o preço também foi reduzido.

E a versão com maior capacidade de armazenamento, de 320 GB, –que também compete com o Wii, da Nintendo– terá o preço reduzido de US$ 349 para US$ 299 nos Estados Unidos, segundo anunciou a Sony na véspera do Gamescon, maior evento de videogames da Europa.

A Sony afirmou que os novos preços passam a vigorar imediatamente na Europa, mas começam a valer a partir de 18 de agosto no Japão.

/Reuters