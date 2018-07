A Sony divulgou nesta terça, 17, um pacote de compensações batizado de “Welcome Back” (bem-vindos de volta) que inclui games gratuitos para os usuários da PlayStation Network, depois de a rede ter sido invadida por hackers que roubaram informações pessoais dos usuários no dia 20 de abril. O pacote, destinado por enquanto a usuários dos EUA, Europa e México, não inclui usuários brasileiros. Em seu blog, a Sony afirma que divulgará os detalhes para o programa de compensação para Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru ”assim que possível”, junto com o “futuros lançamentos da Playstation Store em cada um desses países”.

Ainda que o restabelecimento dos serviços da PSN ocorra de maneira parcial na Europa e nos Estados Unidos, a empresa japonesa está empenhada em compensar o quanto antes o roubo de dados pessoais que pode ter afetado mais de 77 milhões de usuários de todo o mundo.

A Sony vai oferecer o programa de compensação aos jogadores assim que a Playstation Store voltar a funcionar, e vai permitir o download de alguns games como Little Big Planet, Infamous, Wipeout HD + Fury, Rachet and Clank: Quest for Booty e Dead Nation. Todos são para Playstation 3.

Usuários do portátil PSP poderão baixar títulos como Little Big Planet PSP, ModNation PSP, Pursuit Zone e Killzone Liberation.

Além disso, a Sony dará 30 dias de assinatura gratuita para o serviço PlayStation Plus e outros 30 dias para o Music Unlimited.

Mais promessas. Também nesta terça, a empresa diz ter iniciado um programa de proteção de identidade para os usuários da PSN e Qriocity. A Sony espera assim aliviar os problemas de segurança em decorrência da invasão do serviço.

Os usuários do Reino Unido, França, Alemanha e Espanha serão beneficiados por este programa de proteção contra o roubo de identidade, que ainda oferecerá um seguro em caso de roubo.

A Affinion International Limited, empresa especializada na elaboração de produtos para a proteção da identidade, ficará encarregada de oferecer o serviço, que será gratuito por 12 meses.

A proposta cobre três áreas: proteção da informação pessoa por meio de um software e de um serviço de alerta, ajuda e orientação à disposição de vítimas de fraudes, e proteção financeira para cobrir gastos com uma eventual restauração da identidade do usuário na rede.

