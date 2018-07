FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

TÓQUIO – A Sony quer ampliar as vendas de seu videogame Playstation 4 como o principal motor de seu negócio de serviços de transmissão e rede, disse o presidente-executivo da Sony Kazuo Hirai. A expansão deve começar pela fabricação do videogame em território chinês.

A empresa japonesa vai montar duas joint-ventures com a chinesa Shanghai Oriental Pearl Group para fabricar e promover o console de videogame PlayStation, na China, afirmou em comunicado submetido à bolsa de valores a Shanghai Oriental Pearl.

Uma joint-venture será responsável pelo hardware do console, enquanto a outra será focada em software, disse a empresa.

As joint ventures, que ficarão na zona de livre comércio de Xangai, serão montadas por uma subsidiária do Shanghai Oriental Pearl e pelo braço chinês da Sony.

O movimento da Sony chega um mês após a Microsoft e sua parceira em uma joint-venture BesTV New Media terem anunciado que iriam lançar em setembro o console Xbox One, da Microsoft, na China.

Em abril, o governo de Xangai disse que as fabricantes de consoles como a Sony, Microsoft e Nintendo poderiam fabricar e vender consoles na China através de “empresas com investimento estrangeiro” na zona de livre comércio de Xangai, após temporariamente suspender a proibição sobre consoles em janeiro.

A China havia proibido consoles de jogos em 2000, citando seu efeito negativo sobre a saúde mental da juventude.

Hirai disse que a área de jogos eletrônicos é onde a Sony vai buscar vendas maiores de unidades, mesmo enquanto coloca lucratividade à frente do volume de vendas no restante de sua divisão de eletrônicos, onde os prejuízos com TVs e outros dispositivos a levaram para o vermelho.

Enquanto a companhia está prevendo um crescimento para a combalida unidade de TV, que registrou um décimo ano consecutivo de perdas no ano encerrado em 31 de março, Hirai disse que será possível gerar um lucro mesmo que as vendas permaneçam estáveis em comparação ao ano passado.

Hirai disse em um encontro com repórteres que serviços de rede, que oferecem jogos, músicas e filmes por transmissão, serão um importante motor de crescimento nas categorias de produto da Sony. O negócio gerou cerca de US$ 200 bilhões em 2013/14.

