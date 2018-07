A Sony vai produzir até o fim do ano uma versão do PlayStation Portable (PSP) com capacidade para se conectar à internet pela rede de telefonia móvel usando a tecnologia 3G, o que vai permitir a entrada da empresa no mercado de smartphones, informou nesta segunda-feira, 24, o jornal econômico Nikkei.

O fabricante japonês espera ter um novo console com conectividade móvel ao fim de 2011 no Japão, onde seria vendido pela operadora NTT DoCoMo.

Até o momento, as versões do PSP podem se conectar por redes Wi-Fi para fazer o download de software, mas o novo modelo, com conexão 3G, permitiria um acesso permanente à rede, ainda que não seja usado como telefone celular.

O novo PSP enfrentará, devido a suas características, os smartphones, depois que o iPhone se tornou uma plataforma de negócio rentável para a venda de aplicativos, jogos e música.

Com o novo PSP, a Sony quer frear a queda de vendas do seu console portátil, que ainda deverá competir com o Nintendo 3DS, que roda jogos em três dimensões sem a necessidade de óculos.

O novo PSP terá uma tela sensível de alta resolução e um processador gráfico mais potente, e deve ser vendido no mercado japonês por um valor maior do que o preço cobrado atualmente pelo portátil, cerca de 16.800 ienes (R$ 340).

Além do PSP, a Sony planeja lançar um telefone celular com Android que priorize as funções de entretenimento e games.

/ EFE