A Sony vendeu 1 milhão de unidades do controle sensível a movimentos Move, para PlayStation 3, no primeiro mês em que o produto foi ao mercado na região das Américas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Jack Tretton, presidente-executivo da Sony Computer Entertainment of America, afirmou que a demanda está facilmente superando a oferta e que a companhia não deve ter suprimento suficiente até fevereiro.

“Já aumentamos a produção duas vezes, estamos completamente tomados agora”, afirmou o executivo.

A Sony lançou o Move em 19 de setembro nos Estados Unidos. A câmera do produto custa US$ 40 e o sensor de movimentos, US$ 50.

Segundo a companhia, o Move está disponível em mais de 30 mil lojas nas Américas.

/ REUTERS