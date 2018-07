Estatística diz respeito apenas à América do Norte; console sai dia 29 na Europa e na América Latina

SÃO PAULO – A Sony Corp disse neste domingo que vendeu 1 milhão de unidades de seu novo PlayStation 4 nas primeiras 24 horas de vendas nos Estados Unidos e no Canadá.

O console, com o qual a Sony está contando para retomar sua unidade de eletrônicos para consumo, começou a ser vendido em 15 de novembro.

Andrew House, chefe da Sony Computer Entertainment, unidade da Sony que exporta o PlayStation, disse em comunicado que as vendas “continuam muito fortes na América do Norte”.

“Esperamos entusiasmo contínuo ao lançarmos o PlayStation 4 na Europa e na América Latina em 29 de novembro”, disse House.

A Sony Corp anunciou anteriormente ter recebido mais de 1 milhão de pedidos pelo console. Dessa forma, as cifras iniciais são a primeira vitória da Sony em sua batalha com a Microsoft e seu console Xbox One, que será vendido a partir do dia 22.

A empresa japonesa pretende vender 5 milhões de PS4 até o fim do ano fiscal que se encerra em 31 de março. O analista da Robert W. Baird & Co, Colin Sebastian, disse esperar embarques de 2,5 milhões a 3 milhões de PS4 no quarto trimestre na América do Norte.

Tanto o PS4, vendido por 399 dólares nos Estados Unidos, e o Xbox One, vendido a 499 dólares, oferecem gráficos melhores para efeitos de realidade, processadores mais rápidos e uma série de jogos exclusivos.

/ REUTERS