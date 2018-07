TÓQUIO – A Sony disse que vendeu 5,3 milhões de unidades do console Playstation 4 até o dia 8 de fevereiro, ultrapassando a meta para o ano fiscal antes do lançamento do console no Japão, na semana que vem.

A Sony havia dito que esperava vender 5 milhões de unidades até o final de março, após lançar o Playstation 4 no dia 29 de novembro nos Estados Unidos, Europa Ocidental e América Latina, passando a lançar o produto em outros mercados asiáticos desde então.

O console começará a ser vendido no Japão no dia 22 de fevereiro, o último país atualmente previsto para receber o dispositivo. A Microsoft disse em janeiro havia vendido mais de 3 milhões de unidades de seu console Xbox One até o final de dezembro após seu lançamento, também em novembro.

Em janeiro, uma pesquisa realizada pela consultoria NPD revelou que, nos Estados Unidos, as vendas de PlayStation 4 superaram as de Xbox One na proporção de 2 para 1 no último mês. A maioria dos analistas acredita que isso se deve graças à diferença de US$ 100 entre o console da Sony e o da Microsoft.

No Brasil, o PS4 é vendido comercialmente por R$ 4 mil, enquanto o Xbox One custa R$ 2,3 mil.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK