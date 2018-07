A Sony anunciou nesta segunda-feira, 14, que vendeu 150 milhões de consoles do PlayStation 2 (PS2) em todo o mundo, quase onze anos depois do seu lançamento no mercado, em março de 2000.

Em um comunicado, a Sony afirmou que, até 31 de janeiro, havia vendido mais de 1,5 bilhões de jogos para o PS2, entre os 10.828 títulos disponíveis para o videogame.

O PlayStation 2. FOTO: DIVULGAÇÃO

A empresa lembrou os diferentes acessórios desenvolvidos para o PS2 desde o seu lançamento no Japão há dez anos e onze meses, entre eles o botão analógico “Dualshock2″ ou a câmera “EyeToy”, lançada em 2003 e que permite que o j0gador interaja com a sua imagem na tela.

O novo estilo de jogo permitiu que o PS2 chegasse “a um público mais amplo”, disse a Sony, que afirmou que também foi o primeiro videogame a ler DVDs.

Atualmente as vendas de PS2 se concentram principalmente nos mercados da América do Sul, no sudeste asiático, no Oriente Médio e no leste europeu.

O PS2, que teve de competir com os consoles Xbox, da Microsoft, e o Dreamcast, da Sega, foi sucedico por outros modelos, como PlayStation Portable (PSP), lançado em 2005, e o PlayStation 3, comercializado desde o fim de 2006.

Em janeiro, a Sony anunciou o lançamento para o fim deste ano de um novo console portátil, batizado provisoriamente de Next Generation Portable (NGP), que terá conexão 3G e Wi-Fi.

/ EFE