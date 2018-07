A Sony deve voltar a registrar lucro no período entre abril e junho, superando as expectativas do mercado de prejuízo operacional, apoiada em vendas sólidas e cortes de custos, informou o jornal Nikkei nesta segunda-feira.

A companhia deve apresentar lucro trimestral entre 10 bilhões e 30 bilhões de ienes (114 milhões a 343 milhões de dólares), revertendo prejuízo de 25,7 bilhões de ienes em igual intervalo do ano passado, segundo a publicação.

O resultado superaria o consenso de mercado que aponta para prejuízo de 18,8 bilhões de ienes, conforme média das estimativas de quatro analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S. Um porta-voz da Sony se recusou a comentar o assunto.

A maior empresa japonesa de eletrônicos tem sido favorecida na China e em outros países por fortes vendas de novos modelos de câmeras digitais, câmeras de vídeo e computadores pessoais, afirmou o jornal.

As vendas de televisores LCD também foram positivas no Japão e em mercados externos por quedas de preço menores que o esperado, enquanto as operações de jogos e telefonia celular retornaram ao lucro apoiadas em cortes de custos.

A Sony reduziu custos em mais de 330 bilhões de ienes no último ano fiscal por meio da redução de pessoal e consolidação de fábricas, ajudando a companhia a absorver o impacto do iene mais forte ante o euro, acrescentou a publicação.

Os resultados da Sony serão conhecidos na quinta-feira, dia 29.

/REUTERS