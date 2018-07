A Sony vai retornar ao mercado de aparelhos para leitura de livros digitais do Japão e abrir uma loja online com 20 mil títulos, quase todos em japonês, a tempo de aproveitar a temporada de compras de fim de ano.

O equipamento da Sony, com tela de 5 polegadas, começará a ser vendido no Japão por 20 mil ienes (240 dólares) a partir de 10 de dezembro. O modelo com tela de 6 polegadas custará 25 mil ienes.

A companhia espera vender 300 mil Sony Readers no primeiro ano e conquistar metade do mercado doméstico até 2012.

A Sony deixou o mercado japonês de e-books em 2007 por causa de falta conteúdo. Na época, a empresa oferecia menos de 10 mil títulos.

Rivais da Sony no segmento no Japão são o iPad, da Apple, e o Galapagos, da Sharp.

“Acredito que o Japão tem potencial para se tornar o segundo ou terceiro maior mercado para leitores digitais, mas há alguns aspectos complexos do mercado”, disse o vice-presidente sênior da Sony Electronics, Fujio Noguchi.

Em contraste com o Japão, a Sony oferece 1,2 milhão de títulos em sua loja online nos Estados Unidos.

/ REUTERS