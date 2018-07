O governo de São Paulo aproveitou a maior concentração de nerds por metro quadrado da Campus Party para apresentar seu novo projeto: um portal de dados abertos. Novo, na verdade, o projeto não é: no final de 2009, ainda na gestão passada, o governo havia apresentado um projeto semelhante durante um Transparência HackDay.

Depois de sair do ar durante o ano passado, o portal ressurge para fornecer informações ao cidadão — além de apresentar os números da cidade, os dados são apresentados em um formato aberto, legível eletronicamente, o que possibilita aos desenvolvedores criarem aplicativos, gráficos e leituras das informações do governo.

O secretário de gestão pública do estado, Júlio Semeghini, diz que o site anterior era um “protótipo”. “Tivemos problemas de segurança, informações incorretas. Algumas coisas precisavam ser corrigidas, e acharam melhor tirar do ar. Quando assumimos, retomamos isso”, explica. Semeghini está animado. “Aproveitamos para lançar na Campus Party para que o pessoal pudesse olhar, acessar os bancos, dar sugestões do que o governo poderia viabilizar. E tivemos 1.361 acesso nos três primeiros dias”.

Por enquanto, estão disponíveis dados sobre mercado de trabalho, população, eleições, informações municipais, PIB e serviços ao cidadão, entre outros. A ideia, segundo o governo, é criar desafios e incentivos para estimular os desenvolvedores a trabalharem sobre as bases do governo. “A ideia é parecida com a que fez o governo de Nova York. Eles estimam que os softwares criados durante o desafio têm um valor de US$ 3 milhões. O desafio será pensado, segundo Semeghini, junto com a organização da Campus Party.

O governo dos EUA e o da Inglaterra, por exemplo, já têm os seus portais de dados abertos. Nos EUA há um portal só para estimular o trabalho dos desenvolvedores: http://challenge.gov.