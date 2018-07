Iniciativa do Mercado Bitcoin quer expandir aceitação da moeda virtual no País e estará na Campus Party

Sirlene Farias

SÃO PAULO – A capital paulista será a primeira cidade da América do Sul a receber um “caixa eletrônico” de bitcoins, que será instalado na Campus Party, evento que acontecerá de 27 de janeiro a 2 de fevereiro no Anhembi Parque. A iniciativa é do CEO do Mercado Bitcoin, Rodrigo Batista, e tem o objetivo de expandir a aceitação da moeda virtual no País. Atualmente, países como a China e os Estados Unidos são os que mais registram transações em bitcoins.

Segundo o empresário, utilizar o “caixa eletrônico” é simples. Basta aproximar do leitor da máquina o código da carteira de bitcoins do usuário e depositar as cédulas no local indicado. “Por enquanto, as transações são realizadas apenas de reais para bitcoins”, explica Batista. O Mercado Bitcoin cobra uma taxa de transferência de 2,5%.

A máquina, fabricada pela empresa portuguesa Lamassu, custou ao Mercado Bitcoin US$ 10 mil – equivalentes a 42 bitcoins – e, a princípio, é voltada aos entusiastas de tecnologia, que, de acordo com o empresário, são menos resistentes a novidades. Embora não tenha estimativas concretas, Batista acredita se tratar de um investimento de curto prazo. “Esperamos que a máquina se pague até o final deste ano, mas ainda não temos referências sobre o número de transações que ela vai atrair”, comenta.

Após o evento, o objetivo é atrair um público ainda maior instalando a máquina em uma grande avenida da capital paulista. “Estamos em negociação com locais na Av. Paulista e na Av. Faria Lima, que são grandes centros financeiros de São Paulo”, afirma Batista, que ainda não tem planos para a instalação de novas máquinas em outras localidades, mas não descarta essa possibilidade. “A compra de novas máquinas vai depender da aceitação da primeira.”.

Regulação

Investidores da moeda ainda aguardam um posicionamento do governo quanto a uma possível regulação do bitcoin no Brasil. Contatado pela reportagem, o Banco Central informa que “analisou o emprego de bitcoins e, por ora, considera que ele não é de relevância para o sistema financeiro brasileiro.”

A reportagem também entrou em contato com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que afirma, em nota, que “não editou nenhuma regulamentação referente a moedas virtuais e, neste momento, não tem nenhuma informação adicional a prestar sobre o assunto.”