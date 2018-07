Sem data, imagem acima mostra carga que seria levada pela SpaceX à ISS. FOTO: Reuters Sem data, imagem acima mostra carga que seria levada pela SpaceX à ISS. FOTO: Reuters

CABO CANAVERAL – A Space Exploration Technologies (SpaceX) está adiando o lançamento, antes planejado para sexta-feira, de um foguete Falcon 9 não tripulado, que levará uma nave de carga à Estação Espacial Internacional (ISS) em nome da Nasa, para o começo de janeiro, disseram porta-vozes nesta quinta-feira.

O lançamento na base aérea no Cabo Canaveral, no Estado da Flórida, havia sido planejado para 16h22 (horário de Brasília), mas um problema técnico não divulgado com o foguete levou a SpaceX a adiar a operação até 6 de janeiro.

O problema foi revelado durante acionamentos dos motores do foguete em testes rotineiros de pré-lançamento, disse o porta-voz John Taylor.

“O teste não durou todo o tempo previsto”, disse ele. “Os dados sugerem que poderiamos avançar sem uma segunda tentativa, mas por cautela estamos optando por executar um segundo teste estático de acionamento antes do lançamento.

A SpaceX, fundada e financiada pelo empresário Elon Musk, é uma das duas companhias contratadas pela Nasa para enviar carregamentos à estação espacial após a agência ter aposentado sua frota de naves em 2011.

A SpaceX até agora fez quatro das 12 missões previstas em seu contrato de 1,6 bilhão de dólares com a Nasa. O atraso deixa a SpaceX com um total de seis lançamentos de Falcon em 2014, cerca da metade do planejado, mas o dobro do número de 2013.

/ REUTERS