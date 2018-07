SÃO PAULO – A SpaceX, companhia criada por Elon Musk, empresário que espera ocupar Marte um dia, publicou nesta semana uma página em que apresenta sua espaçonave Falcon Heavy, “o mais poderoso foguete do mundo”.

A intenção da empresa com o projeto é conseguir fazer o retorno controlado de toda a aeronave, tornando assim o processo de viagens espaciais mais sustentáveis.

Um vídeo demonstra como deve ser o procedimento de retorno e pouso. Primeiro, a Falcon Heavy – um foguete com dois tanques combustíveis associados, um de cada lado – é lançada no espaço.

Em certo momento, os dois tanques se separaram do eixo central e fazendo uso de turbinas voltam para um local específico de forma sincronizada.

O tanque presente no eixo central também se separa da nave espacial, que segue seu caminho, enquanto o tanque retorna à Terra assim como os outros.

Ao menos é assim que deveria ser. Mas não foi assim na última vez que a SpaceX tentou botar o plano em prática.

No dia 10 deste mês, Elon Musk publicou abertamente um vídeo no Vine, seguido de um comentário seu no Twitter sobre o final desastroso de um teste de pouso controlado da empresa.

Rocket made it to drone spaceport ship, but landed hard. Close, but no cigar this time. Bodes well for the future tho. — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2015

“O foguete chegou à base, mas aterrisou mal. Foi quase, mas não foi dessa vez. Bom sinal para o futuro, no entanto”, disse Musk, que também fundou a empresa de automóveis elétricos Tesla. Apesar do insucesso, a empresa recebeu recentemente um aporte de US$ 1 bilhão de vários investidores, entre eles o Google.