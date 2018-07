O Link conversou com um dos criadores da ferramenta, o designer gráfico Per Persson. Para ele, o formato ‘confuso’ do Spezify à primeira vista é justificável pela apresentação inovadora dos resultados e principalmente por causa da possibilidade inspiradora deles.

Sou um dos dois fundadores. Vim do mundo do design gráfico, sou designer e diretor de arte. A ideia para site surgiu mutuamente, e eu me envolvi no processo de ‘batismo’, na identidade da marca e na interface gráfica do usuário. Eu também sou a pessoa que lida com a maioria dos contatos com a imprensa e os colaboradores.

Obviamente, criar um nome que soe ‘comum’ e que ainda não estivesse tomado por uma corporação global ou por algum registrador de domínios é bem difícil nos dias de hoje. Queríamos um nome que fosse um verbo e, já que a ideia original é que o site definisse uma palavra ou ocorrência, procuramos um nome que dissesse exatamente isso. Trocar o ‘c’ pelo ‘z’ no meio da palavra era uma troca simples que nos dava um nome único e bem indexado pelo Google. Além disso, foi bom não ter que usar um nome com duas ou mais palavras ou ter que inventar algo completamente do zero.

Como vocês tiveram a ideia que levou à criação do site?

Nós dois trabalhamos no mercado de propaganda por um tempo e, enquanto trabalhávamos em um projeto, começamos a pensar em como seria bom se houvesse um lugar que coletasse resultados visuais de mais de um lugar, para ter uma ideia geral daquilo que você estivesse procurando. Pensamos no site como um mural de colagens de uma palavra, que despertasse o processo criativo. Nossa ambição é coletar a maior parte de APIs abertas quanto for possível no mesmo lugar, para ser realmente capaz de dar resultados mais abrangentes e prover mais resultados ‘na sorte’ do que qualquer outro mecanismo de busca poderia fazer.

E você não acha que os usuários podem considerar a maneira como o Spezify dispõe os resultados um pouco confusa?

Definitivamente! Acho que o Spezify é uma abordagem um pouco diferente para encontrar informação na web. Nós não seremos o jeito mais rápido de achar algo se você souber exatamente o que está procurando. O Spezify é mais como uma inspiração ou serendipidade – quando você simplesmente bate o olho em algo legal por acaso. É também uma ótima fonte para adquirir uma ideia geral sobre um assunto. E, mais importante, não diferenciamos os tipos de mídia – imagens, textos, tweets, blogs e vídeos (em breve, música também) são classificados igualmente.

Comparado aos motores de busca tradicionais (e na verdade nós somos um serviço de busca, porque não indexamos nossos próprios resultados), os resultados do Spezify podem parecer confusos para quem não estiver acostumado. Mas, eu espero, as pessoas vão descobrir os lados bons dessa diversidade e fazer descobertas inesperadas através dele.

Sim, esperamos que sim. À medida em que o uso da web vai ficando mais e mais diversificado, jeitos alternativos de acessar e filtrar todos os tipos de informação serão necessários. Nós provavelmente só vimos a ponta do iceberg quando se trata de alternativas para os padrões já estabelecidos de busca.

Acha que o HTML 5 pode ajudar nessa mudança de padrão?

Provavelmente. Nossa perspectiva, contudo, é mais baseada na experiência do usuário, como melhorar e desenvolver o jeito como a gente acessa informação. No momento, o Flash é a tecnologia que melhor nos serve para oferecer a melhor experiência para o usuário. Mas uma mudança de plataforma técnica no futuro não é impossível, se isso for melhor para nossos usuários.