O WikiLeaks pode virar filme — e produzido por Steven Spielberg. O estúdio do diretor, o DreamWorks, comprou os direitos do livro WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy.

Escrito pelos jornalistas David Leigh e Luke Harding, o livro fala da vida turbulenta de Julian Assange, desde a infância, a criação do WikiLeaks em 2006 e o vazamento de 250 mil documentos da dsiplomacia americana em dezembro passado.

FOTO: ANDREW WINNING/REUTERS

O filme não será uma adaptação fiel ao livro. A DreamWorks também comprou os direitos de Inside WikiLeaks, o polêmico livro do ex-braço direito de Assange, Daniel Domscheit-Berg.

Segundo o Guardian, o filme terá o estilo de Todos os homens do presidente, de 1976.

Além do provável filme de Spielberg, há outros títulos sobre o WikiLeaks em fase de produção ou filmagem, como um documentário co-produzido pela HBO e BBC e um longa-metragem baseado na autobiografia de Julian Assange.