Os serviços de música online Spotify e Shazam formaram uma aliança que permite que os usuários de celulares da Apple ou equipados com sistema do Google comprem música da Spotify que tenha sido descoberta com ajuda do Shazam.

Sob o acordo que vincula duas das principais empresas de tecnologia iniciantes da Europa, consumidores de música poderão acessar o Spotify diretamente de um aplicativo móvel do Shazam.

“Agora, se você ouvir uma música, poderá identificá-la enquanto toca e adicioná-la a sua coleção. É algo muito poderoso”, afirmou Daniel Ek, presidente-executivo da Spotify.

A Shazam identifica e marca faixas de música a partir de um banco de dados de mais de 10 milhões de canções. O sistema funciona permitindo ao celular identificar que música está tocando no rádio, na televisão ou em outro aparelho, por exemplo.

O serviço foi lançado 8 anos atrás e a companhia é apoiada por empresas de investimento de risco que incluem Kleiner Perkins Caufield & Byers.

A sueca Spotify foi fundada em 2006 e oferece acesso por stream a milhões de músicas que os usuários também podem comprar. O serviço é gratuito para usuários que aceitam receber anúncios publicitários, mas a empresa também cobra assinatura que não tem anúncios.

A companhia, cujos investidores incluem o bilionário de Hong Kong Li Ka-Shing, tem 10 milhões de usuários na Europa, incluindo 750 mil assinantes. A expectativa é que a empresa se expanda para os Estados Unidos em breve.

