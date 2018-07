SÃO PAULO – O Spotify completa cinco anos de existência nessa segunda-feira, 7, mas nem todo mundo está a fim de comemorar.

Em entrevista a um site mexicano, o vocalista do Radiohead, Thom Yorke, disse que o serviço de streaming de música é “o último pum desesperado de um cadáver”, graças às relações da empresa com as gravadoras.

“Como músicos, temos que lutar contra o Spotify. Ele é um símbolo da velha indústria, e sinto que assim que ela morrer, algo de bom vai acontecer”, explicou Yorke.

Na visão do artista, hoje o mundo da música é muito sobre a maneira como as pessoas escutam canções, como elas conversam sobre isso e o que vai acontecer de novo em termos de tecnologia, algo que nem sempre é bom para a música.

Yorke tem um longo histórico de ataque às gravadoras e às práticas atuais da indústria fonográfica, além de, em 2007, ter mexido com o mercado ao lançar na internet o disco “In Rainbows”, na qual os fãs poderiam pagar o preço que quisessem pelo download do álbum.

“Quando lançamos o ‘In Rainbows’, senti que foi algo incrível, porque criamos uma ligação direta entre músicos e audiência, sem intermediários. É exatamente por causa disso que eu não gosto do Spotify: ele é um intermediário ao processo todo”, declarou Yorke, que acredita que os artistas podem, sozinhos, construir um serviço que leve a música até às pessoas.