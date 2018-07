FOTO: REUTERS FOTO: REUTERS

ESTOCOLMO – As receitas do serviço de transmissão online de música Spotify cresceram 74 por cento, mas o prejuízo operacional aumentou no ano passado devido a custos de expansão, informou sua holding.

O Spotify, que oferece músicas sob demanda gratuitamente ou transmissões sem publicidade para assinantes, teve um prejuízo operacional de 93 milhões de euros (116 milhões de dólares) em 2013, ante prejuízo de 80 milhões de euros em 2012.

A companhia disse que a alta nas perdas ocorreu devido a investimentos em desenvolvimento de produto e expansão internacional.

As vendas da empresa cresceram para 747 milhões de euros (US$ 932 milhões) em 2013, ante 430 milhões de euros no ano anterior.

Mais de 90% por cento da receita do Spotify teve origem em assinaturas, sendo que o restante veio de publicidade. A companhia anunciou no começo desse mês que sua base de assinantes cresceu para 12,5 milhões, ante 10 milhões em maio.

O Spotify foi fundado em 2006 por Daniel Ek e Martin Lorentzon. Seus números de 2013 foram publicados na terça-feira pela holding Spotify Technology em um registro em Luxemburgo.

