DIVULGAÇÃO

O Spotify lançou hoje, 20, três novidades: streaming de vídeos, otimização do serviço de músicas e um design atualizado. Segundo anúncio de Daniel Ek, CEO da companhia, durante uma conferência da empresa em Nova York, as novidades deverão ser disponibilizadas aos usuários dos EUA e Europa em poucos dias. O restante do mundo, incluindo o Brasil, receberá as atualizações ainda este ano.

O streaming de vídeos é uma das ferramentas mais esperadas pelos usuários. Disponibilizando materiais de comédia, notícias e shows, os vídeos serão um complemento às playlists pessoais. Além disso, será possível ouvir o conteúdo apenas em formato de áudio, caso não seja possível utilizar a tela do smartphone ou computador, e reproduzir podcasts que também serão disponibilizados pela rede.

Uma nova ferramenta, chamada Agora, também foi anunciada e auxiliará os usuários a escolherem a música a ser escutada. Avaliando o horário — e as possíveis atividades que a pessoa estará executando naquele momento — o Spotify irá sugerir quais as melhores músicas através de playlists pré-programadas de acordo com o gosto do usuário.

Por fim, o design do aplicativo foi melhorado, facilitando a navegação dentro da rede.