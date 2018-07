Após liberar restrição de horas de audição em dezembro, serviço reforçou mensagem na quarta-feira para assustar concorrentes

SÃO PAULO – A batalha dos serviços de streaming ganha mais um capítulo. Na quarta-feira, 15, o Spotify lembrou a seus usuários que liberou totalmente a audição de seu acervo musical – antes disso, o serviço permitia que apenas 2,5 horas de música fossem escutadas em alguns países, depois que o período de testes de seis meses fosse expirado.

“Você pode ouvir quantas músicas quiser, por quantas vezes quiser, pelo tempo que você quiser. Sim. Não há mais limites de tempo”, diz o comunicado. O anúncio da liberação já tinha sido feito em dezembro, mas o Spotify deu a ele tons de “novidade”.

Recentemente, a empresa já havia anunciado que liberou seu serviço também em dispositivos móveis de maneira gratuita – algo que antes apenas assinantes tinham acesso.

Há quem diga que as novidades só foram possíveis depois de uma rodada de investimentos realizada pelo Spotify em novembro, no qual a companhia recebeu US$ 250 milhões de apoiadores. Por enquanto, não há novidades sobre a chegada do Spotify ao Brasil – a empresa já abriu vagas por aqui, mas por enquanto tudo não passa de especulação.

Na sequência, o Rdio também liberou gratuitamente parte de suas funções nos Estados Unidos – a partir de agora, os americanos que quiserem escutar o acervo do serviço de streaming dos criadores do Skype pela internet também não pagam nada.

A manobra do “tudo grátis” chega menos de uma semana antes da estreia do Beats Music, serviço de streaming de música criado pela fabricante de fones de ouvido capitaneada pelo rapper Dr. Dre. O Beats Music cobrará US$ 9,99 por mês depois de um período de testes de sete dias, mas usará seleções feitas por curadores humanos e tecnologia que usa algoritmos para escolher música com base em gostos e estados de humor.

O serviço fechou parcerias com a operadora AT&T e a rede de varejo Target, além de um acordo com a apresentadora Ellen Degeneres para promoção em seu programa. Além disso, irão anunciar o serviço durante o Super Bowl, final do futebol americano que é uma das maiores audiências da televisão norte-americana.

Com a nova empreitada, o desafio será conseguir o número suficiente de assinantes para garantir lucro. O Spotify tem 24 milhões de usuários em todo o mundo, mas apenas 6 milhões pagam pelo serviço. É um número bem menor que os 38 milhões de Netflix, por exemplo.

/ COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS