Mapa mostra lugares onde duas pessoas começaram a ouvir a mesma música ao mesmo tempo. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Serendipidade é um anglicismo que se refere às descobertas afortunadas feitas ao acaso.O Spotify usou a palavra em sua versão inglesa, Serendipity, para batizar um novo programa que tem o objetivo de mostrar as coincidências que ocorrem dentro do programa de streaming de música, quando duas pessoas de qualquer parte do mundo começam a ouvir exatamente a mesma música ao mesmo tempo.

Essas coincidências são exibidas em uma mapa dinâmico por meio do qual o usuário pode também descobrir novas faixas.

A ferramenta não funciona em tempo real, mas se baseia em dados recentes coletados pelo Spotify ao longo do período de uma hora. Para aparecer na plataforma, a dupla de ouvintes da mesma canção precisam ter apertado o play com uma diferença mãxima de um décimo de segundo. A ferramenta está disponível no site Spotify Serendipity.