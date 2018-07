Reuters Spotify, criado por Daniel Ek, tem 50 milhões de assinantes no mundo

Uma das startups de maior destaque no mundo hoje, o serviço de streaming de música Spotify pode estar perto de ser uma empresa listada na bolsa de valores. Segundo reportagem do jornal norte-americano The Wall Street Journal, a empresa pode se tornar uma companhia pública em setembro deste ano. Há um porém: ao contrário de companhias como Facebook e Snapchat, o Spotify pode não fazer uma abertura de capital tradicional (um IPO, no termo em inglês), mas simplesmente oferecer seus papeis na bolsa.

Isto é: a empresa pode registrar que suas ações estão listadas e deixá-las serem negociadas livremente, baseada em oferta e demanda. É diferente de um IPO, quando a empresa costuma oferecer seus papeis e tenta criar um leilão das ações para captar recursos, que podem ajudá-la a seguir em frente. Foi o que fez o Snapchat no início de março, por exemplo. As informações do Wall Street Journal foram obtidas com fontes familiarizadas com o assunto. Segundo uma das fontes, a empresa ainda está considerando a hipótese de um processo de abertura de capital tradicional.

Na listagem direta, a empresa deve definir um preço para suas ações e depois deixá-las livres para negociação, sem intermediação de bancos de investimentos. A expectativa do mercado é que o Spotify conquiste um valor de mercado de US$ 10 bilhões ao listar suas ações na bolsa – em sua úlima rodada de investimentos, em junho de 2015, a empresa foi avaliada em US$ 8,5 bilhões.

Há alguns motivos para o Spotify tomar esse caminho. Um processo de IPO costuma ser bastante exaustivo para uma empresa; simplesmente listar as ações pode ajudar a companhia a agradar funcionários que tem participação na empresa e desejam rentabilizar esse potencial; além disso, o Spotify evita a diluição de suas ações no mercado, concentrando o poder em torno dos sócios fundadores. Normalmente, a listagem direta é feita por empresas pequenas, mas há exceções: é o caso da Freddie Mac, companhia próxima ao governo dos Estados Unidos criada para dinamizar o mercado de hipotecas.

Caso seja bem sucedida, a empresa pode criar um caminho alternativo para empresas de tecnologia – normalmente, abrir capital é um marco importante para as startups, não só pela capitalização, mas também pelo status. Há companhias, porém, que não se saem bem nessa fase, pela dificuldade de provar seu valor aos investidores – é o caso da desenvolvedora de games Zynga, responsável por FarmVille, e até mesmo do Twitter.