SÃO PAULO – Já é quase certo: o Spotify está preparando sua chegada aos EUA. O serviço de streaming popular na Europa deverá começar a funcionar no país no início de julho. O início das operações da empresa por lá é importante porque o modelo de streaming deu certo na Europa, mas é preciso saber como o mercado americano reage a ele – e essa resposta deve sair ainda neste ano.

O Wall Street Journal e o Financial Times dizem que o Spotify, surgido na Europa, já conseguiu o que precisava para começar a fazer negócios nos EUA: os acordos com as gravadoras. A companhia já teria fechado acordos com a EMI, a Universal e a Sony. Só falta a Warner.

A caminhada em direção a América já era esperado. Sean Parker, um dos criadores do Napster, é um dos sócios do site e tentou investir na Warner no começo do ano. O ex-inimigo das gravadoras é parte de um consórcio de investidores tentou investir na empresa, mas sem sucesso.

O movimento foi visto pela indústria como uma manobra para que as negociações com os selos fossem facilitadas. Não deu certo – quem levou a Warner foi o bilionário russo Len Blavatnik – e o Spotify, agora, só depende da última das quatro maiores para garantir um catálogo imponente para operar nos EUA.

O Spotify foi muito bem-sucedido na Europa. Criado em 2007, ele já é uma das maiores empresas de internet no mundo. Um milhão de pessoas foram convencidas a pagar por música – dos 10 milhões de assinantes, 10% optam por um modelo pago. “Temos de criar um novo modelo”, diz Parker, afirmando que o site é uma maneira de “consertar o estrago” feito pelo Napster. “O streaming dá às pessoas o que elas querem: conveniência e acessibilidade”.

A chegada do serviço aos EUA também pode ter sido acelerada pelo lançamento do iCloud, da Apple (que já tem acordos com gravadoras) e mesmo do Google Music, ferramentas de streaming e armazenamento na nuvem.