REUTERS/Shannon Stapleton Daniel Ek, fundador e presidente executivo do Spotify

O serviço de streaming de música líder do mercado, Spotify, vai se lançar na Bolsa de Nova York em 3 de abril, informou nesta quinta-feira, 15, o presidente executivo da startup, Daniel Ek, durante sua primeira apresentação aos investidores. A empresa confirmou que vai fazer uma oferta pública direta (DPO, na sigla em inglês) de suas ações.

Em uma apresentação ao investidores transmitida ao vivo, o confundador e presidente do grupo, Daniel Ek, destacou que a cotação é apenas um passo, não um fim em si mesma.

"Não vão ver a gente tocar o sino", uma tradição em que representantes de uma empresa simbolicamente abrem a sessão do dia, "nem fazer uma festa", disse o líder. Ele afirmou que "cotação direta" permitiria aos acionistas do Spotify vender suas ações imediatamente, enquanto uma introdução clássica estabelece um período de espera.

Em documentos publicados nesta quinta-feira, o grupo relata que no fim de 2017 tinha 71 milhões de assinantes pagos e 159 milhões de usuários ativos. Durante a apresentação, o Spotify garantiu ainda que, em 2016, obteve 42% das receitas do mercado mundial de transmissão online de música.

A empresa será listada na bolsa com o símbolo "SPOT" e a operação deve girar cerca de US$ 1 bilhão, segundo dados da Securities and Exchange Comission, órgão dos Estados Unidos semelhante à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil.