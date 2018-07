Squeaker transforma microblogging em nanoblogging

Depois do Woofer renovar a proposta do Twitter ao exigir um mínimo de 1400 caracteres em cada post, chegou a vez do minimalismo do Squeaker. O novo site dos criadores do Woofer repensou o conceito de microblogging de forma ainda mais compacta, reduzindo os 140 caracteres máximos do Twitter para exatamente 14 caracteres.

30/09/2009 | 16h11