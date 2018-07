Primeiro modelo a ser comercializado já está disponível no site da maior varejista de produtos para escritório dos EUA

SÃO PAULO – A maior rede de produtos para escritório dos Estados Unidos, a Staples, anunciou o início das vendas de impressoras 3D em suas lojas.

Impressora 3D Cube já está à venda online. FOTO: Divulgação

—-

O primeiro modelo a ser vendido é a a The Cube 3D da 3D Systems, disponível em cinco cores – verde, rosa, azul, branco e cinza – por US$ 1.299,99 (R$2,6 mil). O produto capaz de imprimir objetos em 16 cores diferentes já está disponível na loja online da rede, mas deve chegar às lojas físicas apenas em junho.

Quem não mora nos Estados Unidos ou Canadá terá que esperar um pouco mais para ter acesso à novidade, já que o site entrega pedidos apenas nos dois países.

A venda da impressora é mais um passo da rede Staples para aliar seu nome à alta tecnologia. No fim do ano passado, a Staples já havia anunciado um serviço de impressão 3D nas suas lojas.

A impressão 3D é apontada como a próxima grande revolução manufatureira por permitir que qualquer pessoa fabrique coisas que antes só empresas maiores conseguiam. Com a popularização desse tipo de de equipamento, novos makers podem surgir em espaços pequenos, como garagens. Uma reportagem publicada pelo Link em outubro do ano passado explica em detalhes como a impressão 3D pode mudar o mercado.

—-

