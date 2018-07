Adoradores de Star Wars são dados a um fanatismo um pouco exagerado. Se você já prestigiou alguma pré-estreia dos filmes da série, já deve ter topado com algum Trooper por aí. Com a internet, isso tudo se potencializou. Uma busca rápida no Google acha 91.000.000 ocorrências; Entre elas, uma Wikipédia só deles, a Wookieepedia.

Pois agora eles descobriram mais um recurso: o crowdsourcing. Um grupo está tentando recriar um filme inteiro com versões de cenas feitas por fãs. A empreitada geek, chamada de Star Wars Uncut, já agregou mais de 400 clipes com momentos de Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança, o quarto episódio da série, lançado em 1977. No site do projeto, você encontra o filme todo, recortado em 472 pedaços de 15 segundos. Basta que você escolha alguns desses retalhos (até três) e recrie, do seu jeito.

Abaixo você confere o trailer parcial. O resultado promete ser uma tosqueira só – mas uma tosqueira divertida, que eu assistiria.

[kml_flashembed movie="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6788001%26server=vimeo.com%26show_title=1%26show_byline=1%26show_portrait=0%26color=10d1f2%26fullscreen=1" width="450" height="350" wmode="transparent" /]