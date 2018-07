Primeiro post da franquia de George Lucas na rede social é uma ‘selfie’ de Darth Vader

SÃO PAULO – Uma das franquias cinematográficas de maior sucesso da história, Star Wars abriu uma conta oficial no Instagram nesta segunda-feira, 2.

A primeira foto segue o estilo do site: é uma ‘selfie’ – um auto-retrato tirado com um smartphone – de Darth Vader, com a legenda “Mais um dia no escritório”. Até o momento, a imagem tinha recebido mais de 27 mil curtidas e quase 3 mil comentários.

Com pouco mais de 24 horas de existência, a conta já tem cerca de 100 mil seguidores, e deve servir para divulgar fotos antigas e de bastidores da saga criada por George Lucas, além de servir como propaganda para os próximos filmes da série. O próximo deles, Star Wars: Episódio VII, será dirigido por J. J. Abrams (Lost, Star Trek) e deve chegar às telonas em 2015.