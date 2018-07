Apresentadores de canais religiosos nos EUA estão enfrentando problemas ao distinguir as histórias reais enviadas por espectadores das pegadinhas do Mr. X, @raepmykipz no Twitter. Ele envia aos programas (daqueles que aconselham fiéis e divulgam histórias de conversão religiosa) letras de músicas de bandas como The Smith e The Who, roteiros de filme (como Star Wars) e até a história de vida de Will, o personagem de Will Smith no seriado Fresh Prince Of Bel-Air (O Rei do Pedaço, na versão brasileira exibida pelo SBT)

O canal de rapmykipz no YouTube exibe como troféu mais de 40 vídeos de suas pegadinhas no ar. No registro abaixo, o apresentador relata a história de Will e engata outro e-mail sobre um jovem que aprendeu muito com um mestre chamado Obi Wan Kenobi:

Em outro, uma apresentadora lê as letras de Hang The DJ, músicas do The Smiths:

Populares, os vídeos mais vistos do usuário já têm mais de 500 mil visualizações.

(Via Mashable)