Segunda chamada do programa escolheu empresas nacionais e estrangeiras para receber apoio e investimento a partir de fevereiro

SÃO PAULO – O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) divulgou nesta quarta-feira, 18, o resultado da segunda chamada de seleção de projetos do programa Start-Up Brasil, que pretende acelerar o desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica no Brasil.

Foram aprovadas 62 empresas (53 nacionais e nove estrangeiras) entre um total de 709 projetos inscritos para fazer parte do programa. No edital anterior foram aprovadas 52 startups. Essas empresas vão receber durante um ano até R$ 200 mil em bolsas do CNPq para custeio de despesas com salário e terão acesso a outros R$ 36 milhões, no total, ao se associar com uma das nove aceleradoras do programa, em troca de participação societária.

As nove aceleradoras habilitadas são patra a segunda etapa são 21212, Aceleratech, Acelera Brasil (Microsoft Participações), Acelera MG (Fumsoft), Papaya Ventures, Pipa, Wayra, Outsource Brazil e Start You Up. O programa de aceleração das novas startups começa em fevereiro de 2014.

Um edital para selecionar até doze aceleradoras para fazer parte do programa no ano que vem já está aberto até o dia 31 de janeiro. No início de 2014, um novo edital para selecionar o terceiro grupo de startups também será lançado, incluindo modificações no programa como uma linha especial de investimento para startups da área de defesa e cibersegurança, conforme antecipou ao Link o secretário de Políticas de Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Virgílio Almeida.

Perfil

Das 53 empresas nacionais selecionadas na segunda chamada, 79,4%% são das regiões sul e sudeste. São 19 startups paulistas, seis mineiras, cinco fluminenses, quatro cearenses, três alagoanas, três paranaenses, três pernambucanas, três potiguares, duas goianas, duas brasilienses, uma catarinense, uma gaúcha e uma paraense.

Entre as 178 startups estrangeiras inscritas, a maioria era dos Estados Unidos. “Chama atenção uma maior participação de empreendedores oriundos da América Latina, principalmente da Argentina, com 14%, e do Chile, com 11,8% das aplicações”, diz o diretor de Políticas de Tecnologias da Informação e Comunicação do MCTI, Rafael Moreira. Três dos nove projetos do exterior selecionados são da Argentina. Duas empresas vêm dos Estados Unidos. Chile, Holanda, Índia e Reino Unido têm um representante cada.

O programa Start-Up Brasil faz parte do Plano TI Maior, lançado no ano passado, que prevê o aporte de R$ 60 milhões do governo federal até 2015 em 300 startups.