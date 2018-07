Dragon V2 é uma das naves desenvolvidas pela startup SpaceX. FOTO: Divulgação Dragon V2 é uma das naves desenvolvidas pela startup SpaceX. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Nasa fechou contratos no valor de US$ 6,8 bilhões com a Boeing e a SpaceX para transportar astronautas americanos para a Estação Espacial Internacional (ISS) em naves privadas para acabar com a atual dependência americana das naves russas Soyuz.

A SpaceX é chamada de startup, mas já tem longa história no mercado aeroespacial. A companhia foi fundada por Elon Musk, cofundador do PayPal, em 2002, e estaria captando uma rodada de investimento de US$ 200 milhões, o que elevaria seu valor de mercado para US$ 10 bilhões.

A empresa quer enviar naves tripuladas para Marte até 2018 e, enquanto isso não acontece, tem feito avanços na construção de aeronaves e assinado acordos para lançamentos espaciais em missões governamentais e também em voos comerciais. Além disso, tem outros US$ 1,3 bilhões em contratos com a Nasa para transportar carga até a Estação Espacial.

O acordo da startup e da Boeing com a Nasa representa uma grande mudança para a agência espacial, que sempre operou seus próprios foguetes. A agência passou a depender da Rússia em 2011, quando encerrou o seu programa de ônibus espaciais. As tensões na Ucrânia além do alto custo — atualmente os americanos pagam US$ 71 milhões por assento para a Rússia — teriam motivado o acordo.

O chefe da agência espacial americana Charles Bolden declarou, do Kennedy Space Center, na Flórida, que “os contratos criam um cenário que promete ser o mais ambicioso e animador capítulo da história da Nasa e dos voos espaciais tripulados”.

A Boeign e a SpaceX têm se esforçado para criar foguetes seguros e devem enviar os primeiros astronautas americanos para o espaço em 2017. A maior parte do contratos (US$ 4,2 bilhões) ficou com a Boeing e o restante ficará com a SpaceX.