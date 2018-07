SÃO PAULO – A luta pela imortalidade desde sempre foi uma motivação da espécie humana – e uma startup criada no MIT (Massachusetts Institute of Technology) acaba de somar um capítulo a essa história.

A partir de interações em redes sociais, fotos, emails e conversas em chats fornecidos pelo usuário, e com ajuda de inteligência artificial, o sistema da Eterni.me pode criar um avatar virtual da pessoa, que pode ser ativado após sua morte.

Assim, o avatar poderá interagir com amigos e parentes do morto, lembrando de aventuras e histórias e dando conselhos. “É como fazer um chat no Skype com o passado”, diz o serviço.

Até o momento, o Eterni.me ainda está em fase de desenvolvimento, mas já recolhe emails de interessados. E são muitos: de acordo com a empresa, mais de 1,3 mil pessoas mandaram seu email para o Eterni.me apenas nas primeiras 24 horas após o serviço ser lançado.

Questionado sobre o intuito do serviço pelo site Fast Company, o CEO da empresa, Marius Ursache, disse que “a Eterni.me quer apenas ser uma nova interface para o acesso de boas memórias”.