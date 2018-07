Serviço permite a compra de produtos no aplicativo Instagram por meio da publicação de um único comentário na foto do item desejado

Os criadores da Arco Diana Assenato, Luciana Obniski (frente), Camila Barella e Arthur Lima (atrás). FOTO: Werther Santana/Estadão

SÃO PAULO – No que depender dos esforços da jornalista Diana Assennato, os anúncios publicitários que devem estrear no Instagram nos próximos meses não serão a única forma de as empresas lucrarem pelo aplicativo. Em parceria com três amigos, ela criou no início do ano a startup Arco e desenvolveu um sistema pelo qual usuários podem comprar produtos na rede social com apenas um comentário.

Para funcionar, a tecnologia exige que compradores e vendedores tenham cadastro no serviço de pagamentos PayPal. O estabelecimento publica a foto do produto disponível para venda no Instagram, indica quantos itens há no estoque, o preço e a hashtag da peça.

O sistema da Arco interpreta as informações e, quando o cliente escreve a palavra “comprar” no campo “comentários” da foto, conecta automaticamente as contas para completar a transação. “A interação das marcas com o comprador no Instagram é muito mais direta do que em outras redes sociais e a intenção de venda fica mais evidente”, diz Diana.

A ideia foi inspirada na empresa norte-americana Chirpify, que funciona de modo semelhante e em diversas redes sociais. Os amigos Arthur Lima, Camilla Barella e Luciana Obniski associaram-se ao negócio, mas, para que a empresa pudesse entrar no mercado, Diana precisou contar ainda com uma outra ajuda em especial: a do brasileiro Mike Krieger, cofundador do Instagram.

“Precisava de uma autorização para postar em nome de outras pessoas no aplicativo, algo que poderia demorar”, diz a empreendedora. “Um amigo em comum falou com o Mike. Demorou três meses, mas assim que o Instagram lançou a ferramenta de vídeos conseguimos a liberação”, diz.

No mercado há dois meses, a Arco tem 27 lojas parceiras e 600 compradores cadastrados. Os itens mais vendidos são lingeries, assessórios, sapatos e livros. Entre os planos futuros, está a inclusão de mais redes sociais e a ampliação da tecnologia para outros tipos de pagamentos, além da negociação da entrada de um investidor-anjo.