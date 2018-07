Empresa que permite registrar reclamações por aplicativo e pela internet pretende se tornar uma espécie de rede social de reclamações

SÃO PAULO – Há um mês, quando lançou o Protestaí, site e aplicativo para os sistemas iOS e Android que tem a intenção de facilitar o registro de reclamações sobre empresas e órgãos públicos pela internet, Flávio Henrique de Freitas, de 28 anos, não fazia ideia da dimensão que os protestos no Brasil iriam ganhar.

Em estágio inicial, startup já registrou 600 reclamações. FOTO: Tiago Queiróz/Estadão

A startup nasceu de uma necessidade do próprio empreendedor, mas encontrou nos acontecimento recentes espaço para prosperar. “Muitas vezes queria reclamar de algo, mas ficava para depois e eu desistia porque o processo de formalizar uma reclamação é complicado”, diz. “Pensei em algo para registrar a queixa na hora, de forma rápida e pelo celular.”

Do buraco na rua ao serviço ineficiente de um estabelecimento, passando pela insatisfação com o final da novela, a ideia é tornar o Protesteaí um canal para o usuário desabafar seu descontentamento com a mesma facilidade com que publica uma atualização nas redes sociais. Como já é comum as pessoas registrarem reclamações nesses sites, a startup espera ganhar espaço por dar mais visibilidade às queixas e ter foco em plataformas mobile.

Freitas diz que atualmente encaminha todas as queixas para as instituições responsáveis em busca de respostas, nos moldes de sites como o Reclame Aqui. “Com o tempo espero que as empresas nos procurem para saber o que falam delas”, diz.

Ao mesmo tempo, o sistema usa hashtags para agrupar problemas semelhantes, permite que os usuários votem contra ou a favor de um protesto e interajam entre si, podendo conquistar apoio para a sua causa e se organizar em busca da solução para problemas em comum.

Formado em engenharia da computação, Freitas deixou o emprego em uma grande empresa no ano passado para desenvolver o aplicativo, que só foi lançado em maio deste ano. O serviço é gratuito e o empreendedor ainda estuda formas de monetizá-lo. Em estágio inicial, a startup tem 600 reclamações registradas e 8,4 mil fãs no Facebook.

Como funciona

O sistema é integrado às redes sociais Facebook, Twitter e Google + e para fazer o cadastro é preciso usar a conta em uma dessas redes sociais. “Queremos que a pessoa use o Protesteaí para dar mais visibilidade ao seu protesto, ver o que as pessoas estão falando sobre determinada reclamação, mas, ao mesmo tempo, permitir que elas continuem compartilhando essas queixas nas redes sociais. Por isso a integração”, diz Freitas.

Após o cadastro, o site cria um perfil para o usuário a partir dos dados da rede social escolhida para acessar o sistema. Para registrar uma reclamação, o usuário precisa digitar o nome do estabelecimento e/ou a cidade sobre a qual será feita a reclamação no campo de busca da ferramenta, que usa a base de estabelecimentos registrados no Foursquare. A partir da lista de resultados exibida, o usuário escolhe o local e clica na opção protestar. A partir daí, registra sua reclamação em texto e hashtags sobre o protesto. Também pode avaliar o local e visualizar outros protestos que já tenham sido registrados sobre o estabelecimento.

Outros usuários podem votar e concordar ou discordar de uma reclamação e comentar a queixa. O usuário também pode seguir as entidades sobre as quais está protestando para ser notificado de outras eventuais queixas registradas no sistema. “Muita gente tem se manifestado sobre os protestos recentes e falado sobre a organização dos eventos. Percebo que é uma forma não apenas de reclamar, mas também de expressar situações com as quais você não está de acordo e dar sugestões para resolvê-las”, diz Freitas.

