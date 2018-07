Empresa que analisa comentários sobre programas de TV no Twitter acaba de voltar de temporada no Vale do Silício

SÃO PAULO – André Terra e Anderson Fér estavam às voltas com caixas, papéis e a instalação de equipamentos quando atenderam a reportagem do Link na última terça-feira, 16. O escritório da Qual Canal, startup criada por eles no início de 2012, está mudando de endereço em Brasília, como parte de um processo de reorganização que está em andamento há um mês e meio, desde que eles e o sócio Fabrício Buzeto voltaram de um temporada de quase seis meses em Mountain View, na Califórnia.

Em setembro do ano passado, após participar da conferência TechCrunch Disrupt, nos Estados Unidos, a Qual Canal foi escolhida para integrar o programa de incubação da 500 Startups. Os três sócios da empresa tiveram que mudar para o Vale do Silício. Como representante da companhia no Brasil ficou apenas Flávio Ferrari, ex-CEO da Ibope Media e também sócio da startup. “Foi muito difícil lidar com a mudança, porque tivemos que fechar contratos de lá, acordar de madrugada para nos comunicar com o Brasil por causa da diferença de até seis horas no fuso-horário… Foi a coisa mais difícil e mais legal que já fiz na vida inteira”, conta Terra.

A Qual Canal analisa comentários sobre os programas de TV feitos no Twitter e organiza um ranking em tempo real dos mais comentados. A partir desses dados, a empresa oferece análises e pesquisas para emissoras de TV, agências de publicidade e institutos de pesquisa. O negócio nasceu como um braço da Intacto – Engenharia de Sistemas, empresa fundada em 2005 pelos empreendedores para o desenvolvimento de tecnologia para televisão digital. “Tínhamos muito conhecimento no mercado e pensamos em criar um Ibope das redes sociais”, conta Terra.

Ao longo do ano passado, a empresa aprimorou o modelo de negócios e ganhou prêmios. No TechCrunch Disrupt disputou a atenção da 500 startups com cerca de 50 startups brasileiras. Com a ajuda de amigos, conquistaram a vaga no programa.

“Dizem que é mais fácil entrar na Universidade de Stanford do que na 500 Startups. Percebemos que há três pontos importantes para uma startup ser escolhida pela incubadora: ter um bom número de usuários e estar vendendo bastante, ter time forte e ser indicado por alguém confiável”, ensina.

Durante o processo de incubação a Qual Canal fez mudanças no seu plano de negócios e entrou em contato com empresas essenciais para o sucesso do modelo de negócio, como o Facebook e o Twitter. O que não foi necessariamente garantia de sucesso. Do Facebook escutou um não educado quando mostrou o modelo de negócios. Já o Twitter demonstrou interesse pelo projeto. “Fez muita diferença ter acesso livre a essas empresas por estar no Vale do Silício. Voltamos com muitos contatos, força, menos medo de encarar desafios e o apoio de um fundo americano bem expressivo”, diz. A empresa não revela quanto recebeu de investimento da 500 Startups, mas em geral o fundo realiza aportes entre 500 startups oferece investimento entre US$ 50 E us$ 250 mil.

Reconhecer que o empreendedor traz na bagagem uma temporada no Vale do Silício não é difícil. Enquanto relata a experiência, Terra solta ensinamentos clássicos repetidos a exaustão por lá. “Falhar e ter sucesso rápido”, “valorizar o erro” e “focar em um objetivo por vez”, são alguns deles.

As vantagens de participar de um programa fora do País , segundo ele, vão além da vivência no exterior em si. “Hoje a gente consegue ir para o Japão ou China com mais facilidade porque podemos pedir ajuda a algum antigo participante do programa da 500 startups para nos colocar em contato com as pessoas certas”, explica.

De volta ao Brasil, a meta da Qual Canal é que seus dados sejam utilizados pelas empresas na hora de decidir sobre a contratação de um pacote de mídia. A startup quer emplacar o seu “Viral Index”, um índice que mede a viralidade de um item.

Como este é um mercado novo e com pouca concorrência, a empresa tem se esforçado para desenvolver análises com impacto cada vez maior para vencer a resistência do mercado. A startup tem uma parceria com o Ibope para estudar a relação do aumento do buzz sobre um programa nas redes sociais com a audiência do programa na TV. André explica que um estudo da Nielsen identificou que a audiência dos canais de TV americanos aumenta 1% quando o buzz sobre um determinado programa ou canal cresce 9% na internet. A empresa quer descobrir qual a relação entre esses dois itens no Brasil. “Conversamos com muitos dos nossos concorrentes nos Estados Unidos e tivemos informações sobre como a medição é feita lá. Hoje vemos esses negócios como possíveis parceiros”, afirma.

Pelas contas de Terra ainda falta dois anos para o mercado crescer e se abrir para negócios como a Qual Canal. “É muito complexo criar um mercado. As pessoas ficam descrentes, depois começam a ver com bons olhos e por fim não vivem sem. Estamos no meio do caminho, mas acreditamos que assim como o mercado vê as redes sociais hoje como um excelente termômetro para os negócios, também vão perceber que é muito interessante ter dados dessas redes para dar o melhor direcionamento possível nas suas ações”, diz.